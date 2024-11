Tutto pronto a Veronella per la festa della verza Moretta organizzata dalla Pro Loco.

La celebre Festa della Verza Moretta di Veronella torna per la sua 11esima edizione, organizzata dalla Pro Loco Veronella Aps. Dal 14 al 17 novembre, dal 21 al 24 novembre e dal 28 novembre al 1° dicembre, Veronella accoglierà tutti gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali in una struttura riscaldata, perfetta per le serate di festa.

Ogni sera dalle 19 i visitatori potranno gustare un menù vario dedicato alla verza moretta, celebre prodotto del territorio. La domenica, si potrà mangiare anche a pranzo, a partire dalle 12, per consentire anche alle famiglie di gustare le specialità della festa in un’atmosfera rilassata. È disponibile anche il servizio d’asporto.

La festa non è solo gastronomia, ma anche divertimento e attività per tutti. Ogni serata sarà accompagnata da musica dal vivo, con un’area d’intrattenimento rinnovata per accogliere grandi e piccoli.

Inoltre, domenica 17 novembre si terrà la tradizionale camminata ludico-motoria Fiasp, un evento sportivo aperto a tutti per esplorare i campi di verza moretta di Veronella. La partenza sarà in piazza Marconi, dove i partecipanti potranno scegliere tra un percorso di 6 km o uno di 11 km, entrambi con tappe di ristoro lungo il cammino e un ristoro finale al ritorno.

La “Lotteria della Moretta” mette in palio come primo premio un buono viaggio dal valore di 3.500 euro, oltre a numerosi altri premi. I biglietti, dal costo di 2,50 euro, si possono comprare direttamente alla festa e nei negozi aderenti.

Programma e menu.