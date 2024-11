Nuovo accordo per la Ciclovia del Garda: il percorso viene spostato

Nuovo accordo per la Ciclovia del Garda: il percorso del tratto nord viene spostato.

Il comune di Bardolino e Veneto Strade hanno trovato un nuovo accordo per la Ciclovia del Garda, migliorando il primo tratto a nord, in direzione di Garda. Invece di attraversare la trafficata SR 249 Gardesana Orientale, il percorso sarà spostato lungo l’attuale pista ciclopedonale del lungolago, rendendo il tragitto più sicuro e meno esposto al traffico.

Un percorso più protetto e verde.

“Fin dal nostro insediamento volevamo un progetto che evitasse strade troppo trafficate”, spiega il sindaco di Bardolino, Daniele Bertasi. La modifica, infatti, prevede che la Ciclovia segua la passeggiata Rivalunga, già utilizzata da pedoni e ciclisti, e che sarà riqualificata per garantire maggiore sicurezza, proteggendo chi la percorre dal traffico della Gardesana.

Questo nuovo percorso attraverserà il parcheggio comunale Ca’ Nove e non richiederà l’installazione della pedana metallica prevista in precedenza, riducendo così l’impatto ambientale.

Interventi combinati per la Ciclovia e il Collettore del Garda.

Un altro punto forte dell’accordo è la possibilità di realizzare, nello stesso cantiere, sia i lavori per la Ciclovia che quelli per il Collettore del Garda, in collaborazione con Ags. Questo permetterà di ottimizzare tempi e risorse, migliorando anche l’impianto fognario lungo questo tratto del lungolago.

Un tracciato ottimizzato verso Garda e Lazise.

In aggiunta, il Comune ha richiesto a Veneto Strade di deviare parte del tracciato della Ciclovia prima del parcheggio Ca’ Nove, facendolo passare per via Europa Unita, via dello Sport e via San Colombano, che diventerà a senso unico per facilitare la circolazione dei ciclisti.

Nel frattempo, Veneto Strade continua i lavori sul secondo tratto della Ciclovia verso Lazise, dove sono stati accolti suggerimenti locali, come quello di passare per via del Santino invece che intorno agli impianti sportivi di Calmasino.