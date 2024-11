Monossido killer, 54enne trovato morto in bagno dalla moglie

Tragedia a Povegliano, un uomo di 54 anni è stato trovato morto in bagno dalla moglie: si sospetta intossicazione da monossido.

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 11, a Povegliano: un uomo di 54 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in viale del Lavoro, nella frazione di Madonna dell’Uva Secca. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie, che al rientro in casa ha trovato il marito a terra in bagno.

Il personale del 118, giunto sul posto, ha rilevato tracce di monossido di carbonio, circostanza che ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco di Verona. La perdita di monossido, confermata dagli strumenti dei pompieri, è stata attribuita a un probabile malfunzionamento della caldaia domestica. I carabinieri di Villafranca hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.