Festival della pizza: la prima edizione sbarca a Bussolengo

Arriva a Bussolengo la prima edizione del Festival della pizza.

È proprio a Bussolengo che arriva la prima edizione del Festival della pizza, dal 17 novembre al 19 dello stesso mese. Da sempre uno dei piatti più conosciuti e amati in tutto il mondo, e proprio qui si potrà assaporare in tanti gusti e formati: tonda, al taglio, salata, dolce e gluten free, con alcune proposte davvero particolari e insolite.

Quando, dove e come accedere all’evento.

La manifestazione si svolgerà presso la sala polivalente dell’ex bocciodromo in Strada San Vittore, Bussolengo. L’evento aprirà Venerdì dalle 18.00 alle 24.00, mentre Sabato e domenica dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00. Per l’ingresso all’evento si può prenotare presso questa pagina web. La prenotazione garantisce l’accesso al luogo della manifestazione, ma non ci si riferisce alla prenotazione dei tavoli, perché accessibili liberamente in loco. Sarà comunque possibile accedere all’evento anche senza prenotazione a seconda delle disponibilità del momento.

Un nuovo format per celebrare una grande specialità italiana.

Un evento nuovo, realizzato al fine di degustare la pizza in tutte le salse, da quella classica alla vera napoletana, per passare anche a quella gourmet, con un impasto che può variare tra il tradizionale o integrale, senza però dimenticare le varianti gluten free e le squisite scelte dolci. Saranno 3 giorni dedicati interamente alla pizza, con la presenza di un’area bimbi per i più piccini, un’esposizione di prodotti locali di aziende del territorio, DJ set e musica live.

Organizzazione e collaborazioni.

È un evento che fa parte della rassegna “Bussolengo d’autunno”, organizzata da Studio Grandi Eventi in collaborazione con il Comune di Bussolengo, con il patrocinio della Regione del Veneto e della provincia di Verona. Main partner dell’iniziativa è il centro commerciale Le Porte dell’Adige, con l’obiettivo di promuovere il territorio e far conoscere gli eventi che Bussolengo offre.