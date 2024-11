Abbandono di minori: genitori lasciavano i bambini soli per uscire a bere, rinviati a giudizio.

Un caso di abbandono di minori ha portato due genitori, di 51 e 41 anni, a essere rinviati a giudizio per aver lasciato i loro bambini, di 2 e 4 anni, da soli a casa in diverse occasioni nel 2022. L’accusa scatta dopo la scoperta che i bambini erano in casa senza alcun adulto a vegliare su di loro, mentre i genitori erano fuori a ubriacarsi.

Gli episodi si sono verificati tra maggio e giugno 2022, quando per tre volte, i due genitori avrebbero deciso di lasciare i bambini da soli durante la notte. La coppia è stata rinviata a giudizio dal giudice. Il processo inizierà il 21 gennaio 2025.