A Verona sono partiti oggi i mercatini di Natale: domani l’inaugurazione ufficiale.

A Verona questa mattina alle 10 sono iniziati i mercatini di Natale che anche quest’anno promettono di incantare visitatori e turisti. La città si veste di luci, colori e profumi che trasportano in un’atmosfera festosa, pronta a celebrare il periodo natalizio.

I mercatini, ora in Via Pallone, a pochi passi dall’Arena, saranno aperti tutti i giorni fino al 26 dicembre. Ogni giorno, dalle 10 alle 21, le bancarelle offriranno prodotti artigianali, specialità gastronomiche e idee regalo, per vivere il calore e la magia del Natale. Nei fine settimana e nei giorni festivi, le aperture si estenderanno fino alle 23, per permettere a tutti di godere della città illuminata fino a tarda sera.

Questa edizione sarà ancora più ricca con novità e attrazioni per tutta la famiglia. Tra i tanti momenti da non perdere, ci sono il Villaggio di Babbo Natale, che farà sognare i bambini, e la Winter Area in Piazza Sacco e Vanzetti, con una pista di pattinaggio su ghiaccio per il divertimento di grandi e piccoli.

L’inaugurazione ufficiale, invece, avverrà domani, sabato 16 novembre, alle 11:30, per dare il via a una serie di eventi e attività dal sapore natalizio.