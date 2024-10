Mercatini di Natale, da lunedì via all’allestimento in via Pallone: viabilità rivoluzionata

Verona, i Mercatini di Natale nella nuova location di via Pallone dal 15 novembre: ma da lunedì 4 viabilità rivoluzionata.

Via Pallone, a Verona, si appresta ad ospitare i Mercatini di Natale, che per la prima volta lasciano piazza dei Signori, piazza Mercato Vecchio e piazza del Tribunale per allargare la manifestazione oltre il centro storico tradizionale. La nuova location, individuata dall’amministrazione insieme agli organizzatori, risponde all’esigenza di far vivere i tanti e diversi luoghi di Verona e di garantire la massima sicurezza alla manifestazione e ai suoi sempre più numerosi visitatori. Necessità, questa, chiaramente emersa a conclusione dell’edizione 2023 dei Mercatini, visitati da oltre un milione di persone, e condivisa dalle forze dell’ordine.

“Crediamo che tutto il centro di Verona – spiega l’assessore al Commercio, Italo Sandrini – sia da valorizzare anche nei luoghi meno conosciuti, ma altrettanto belli. La nuova collocazione sarà più accessibile al pubblico grazie ai numerosi parcheggi disponibili in zona. In accordo con il Comitato organizzatore abbiamo concordato la chiusura della manifestazione alle 21. La zona si presta particolarmente anche a una gestione fluida della viabilità. La recente chiusura del medesimo tratto di via Pallone che ospiterà la manifestazione, è stata un test probante. Durante i 20 giorni di divieto di sosta e transito non si sono verificati intasamenti particolari. Siamo consapevoli che l’innovazione è sempre sperimentale, ma confidiamo che andrà tutto nel migliore dei modi”.

Mercatini di Natale a Verona: si parte il 15 novembre.

I Mercatini di Natale a Verona saranno allestiti dal 15 novembre al 26 dicembre in un’area lunga 200 metri e larga 50 che sarà opportunamente transennata, compresa tra Stradone Scipione Maffei e l’incrocio con Porta Mura Medievali. I due ingressi saranno presidiati da personale di sicurezza e da un sistema di telecamere contapersone, che indicheranno in tempo reale la capienza, fissata al massimo in 1500 persone: Porta Mura Medievali e piazzetta Alcide de Gasperi. Altri due varchi sono predisposti come uscite di emergenza in vicolo Terre e in Breccia Mura con scalinata in via Adigetto.

I Mercatini saranno aperti dalla domenica al giovedì dalle 10 alle 21.00, venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 alle 23, il 24 dicembre dalle 10 alle 17, il 25 dicembre giorno di Natale dalle 16 alle 23, il 26 dicembre, ultimo giorno della manifestazione, fino alle 20.

Babbo Natale nei quartieri e pista di ghiaccio.

Anche quest’anno torna in piazza Arsenale la pista di ghiaccio, dal 15 novembre al 28 febbraio, mentre nei quartieri arriva Babbo Natale, progetto in collaborazione con le Circoscrizioni che prevede la presenza di figuranti a tema nelle seguenti date: il 3 dicembre a Madonna di Campagna in Circoscrizione 7^, il 6 dicembre nella 5^ in Borgo Roma, il 10 a Montorio nell’8^, il 13 dicembre in Borgo Trento (Circ. 2^), il 16 a Santa Croce in 6^, il 18 allo Stadio in 3^ e il 21 dicembre alle Golosine in 4^.

Viabilità.

Da lunedì 4 novembre entrano in vigore le modifiche viabilistiche necessarie per il nuovo allestimento. Da lunedì sarà vietata la sosta nella controstrada di via Pallone che, invece, da martedì 5 sarà chiusa al traffico in tutti e due i sensi di marcia, sia per mezzi privati che pubblici, dall’incrocio con Stradone San Fermo all’intersezione con via Del Pontiere.

Le auto e i pullman provenienti da piazza Bra e diretti verso ponte Aleardi dovranno svoltare su Stradone san Fermo per poi imboccare subito dopo sulla destra via San Pietro Incarnario e subito, sempre sulla destra, via Ponte Rofiolo e proseguire in uscita dal centro. Quanti provengono invece da ponte Aleardi, non potendo proseguire dritto, potranno svoltare a destra o girare a sinistra. Svolta a sinistra che sarà invece obbligata per il trasporto pubblico: gli autobus, infatti, verranno deviati su via Del Pontiere e a seguire su via Adigetto.

Qui, proprio davanti agli uffici dell’anagrafe, sarà spostata temporaneamente l’attuale fermata dell’autobus che è ora su via Pallone, una delle più utilizzate anche dagli studenti. Per creare gli spazi idonei, infatti, saranno momentaneamente tolti dieci posti auto. In via Ponte Rofiolo sarà sospesa la Ztl e diverrà dunque a doppio senso di marcia per le auto, ma non per il trasporto pubblico. Sarà mantenuto il parcheggio su un lato della strada. Ai residenti dei Filippini, inoltre, sarà data la possibilità di parcheggiare anche in zona Cittadella senza limitazioni.