Mercatini di Natale sfrattati da piazza Dante: saranno in via Pallone. Problemi sicurezza e viabilità

Mercatini di Natale tra via Pallone e Stradone San Fermo, il comune di Verona al lavoro per sicurezza e viabilità.

I mercatini di Natale edizione 2024 sfrattati dal centro storico: quest’anno a Verona non saranno più in piazza Dante e dintorni. Il Comune alla fine ha deciso: verranno allestiti nell’area di via Pallone, tra l’incrocio con Stradone San Fermo e il semaforo di via del Pontiere.

Oggi, mercoledì 25, l’assessore al Commercio Italo Sandrini si è visto con i rappresentanti del Comitato per Verona per esaminare gli ultimi dettagli pratici relativi all’ infrastrutturazione della zona, ovvero il tema dell’allacciamento alla rete idrica e fognaria, quello della raccolta differenziata dei rifiuti, ma anche il piano della viabilità e del trasporto pubblico.

Hanno partecipato all’incontro l’assessore al Commercio, Italo Sandrini, i dirigenti dei settori interessati, Mario Petrin per il Commercio e Michele Fasoli per la mobilità e i trasporti e i rappresentanti del Comitato di Verona, Luciano Corsi, Paolo Caldana di Confcommercio Verona e Alessandro Torluccio di Confesercenti.

Italo Sandrini, assessore al Commercio ha precisato che “stiamo collaborando in modo proficuo con il Comitato organizzatore e le associazioni di categoria. Abbiamo concordato tutti i prossimi passaggi organizzativi e logistici necessari affinché l’area sia attrezzata per ospitare definitivamente i mercatini, e anche eventuali ulteriori altri eventi futuri. Il nostro primo obiettivo è garantire la sicurezza dei visitatori, un punto sollevato anche dal Questore di Verona in modo ufficiale con una lettera al Sindaco. Sarà nostro impegno, naturalmente, nel contempo ridurre i disagi per i residenti del centro storico e per i cittadini che transiteranno nell’area”.

Questione viabilità: autobus deviati.

Il settore mobilità e trasporti del Comune sfrutterà il cantiere di Agsm e V-Reti per il potenziamento dei sottoservizi elettrici in vista delle cerimonie olimpiche del 2026. L’intervento, previsto proprio nella stessa area in cui saranno posizionati i banchi dei Mercatini, inizierà dal primo di ottobre nella stessa area per procedere ad un intervento sulla rete idrica e fognaria in modo da rendere l’area fruibile per i commercianti. Quanto alla gestione dei flussi del trasporto pubblico e privato, il cantiere farà da banco di prova per la mobilità degli autoveicoli. Se le limitazioni e deviazioni dovessero funzionare, saranno nuovamente applicate.

In merito al trasporto pubblico, invece, poiché l’area dei Mercatini si estende su entrambe le corsie di via Pallone, sono previste deviazioni degli autobus su via Ponte Rofiolo in entrambe le direzioni di marcia.