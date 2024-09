Raffica di furti nei supermercati di Verona, arresti e denunce

Furti a raffica nelle ultime ore a Verona, presi di mira soprattutto i supermercati: tre persone arrestate e tre denunciate.

Furti a raffica nelle ultime ore a Verona, con tre persone arrestate dalla polizia e tre denunciate, presi di mira molti supermercati. I primi arresti sono scattati poco dopo le 11 di ieri, martedì 24, quando gli agenti hanno bloccato due malviventi che, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un’abitazione di via Gardesane, in Borgo Milano, si erano introdotti al suo interno. I due ladri non avevano però fatto i conti con gli agenti delle Volanti che, allertati dal proprietario dell’immobile, in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione e li hanno arrestati per tentato furto in abitazione, prima ancora che i due riuscissero ad asportare qualcosa.

A segnalare il tentativo di furto in atto è stato il proprietario di casa che, dopo aver ricevuto l’allarme da parte del sistema di videosorveglianza di due soggetti che si aggiravano nel giardino dell’abitazione, ha subito contattato la Centrale Operativa della Questura. In pochi minuti, gli agenti hanno raggiunto l’abitazione e hanno bloccato i due ladri mentre erano intenti a rovistare tra gli scaffali della camera da letto.

Al termine degli accertamenti, i due malviventi – un cittadino tunisino di 21 anni e un connazionale di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – sono stati arrestati per tentato furto in abitazione in concorso. Questa mattina, all’esito del rito direttissimo, il Giudice ha convalidato entrambi gli arresti.

Tentato furto all’Esselunga.

Il terzo uomo a finire in manette, un 62enne già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato intorno alle 17.30 dagli agenti delle Volanti dopo aver tentato di asportare generi alimentari per un valore di circa 400 euro dal supermercato “Esselunga” di viale del Lavoro.

L’uomo, che già in altre occasioni aveva tentato di sottrarre altra merce dallo stesso supermercato, è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza dopo aver oltrepassato le barriere delle casse automatiche, accodandosi ad una cliente che aveva regolarmente pagato. Anche in questo caso, all’esito del rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto.

Sempre ieri, altre tre persone sono state denunciate per furto. Un cittadino marocchino è stato fermato dagli agenti delle Volanti intorno alle 11 in Stradone San Fermo in sella alla bicicletta che aveva poco prima rubato. Nel pomeriggio un giovane è stato intercettato dai poliziotti dopo aver tentato di rubare dei superalcolici dal supermercato “IN’S” di via XX settembre, mentre un altro soggetto è stato bloccato dopo aver tentato di rubare dei generi alimentari dal supermercato “Interspar” presso il Centro Commerciale “Adigeo”.