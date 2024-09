Ottobre Rosa contro il cancro al seno, tutte le iniziative in programma a Verona

Torna Ottobre Rosa, tutte le iniziative in programma a Verona.

Torna a Verona “Ottobre in Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Parole d’ordine: informare e accrescere nella popolazione, in particolare quella femminile, l’importanza del prendersi cura di sé.

“Il Comune di Verona vuole sostenere la ricerca, la prevenzione, la sensibilizzazione e la diagnosi precoce, un insieme di comportamenti che hanno consentito di portare dal 78 all’88% la percentuale di guarigione – ha sottolineato la vicesindaca e assessora alle Parità di genere Barbara Bissoli –. Quello al seno è il tumore più diffuso che colpisce ancora 55.700 donne, 1 su 8 nell’arco della propria vita, e 500 uomini. Diventa quindi fondamentale supportare tutte le associazioni costantemente impegnate nella diffusione delle informazioni e nel dare supporto a quante e quanti sono colpiti dalla malattia. Per questo il 1° ottobre in piazza Bra i cittadini e le cittadine avranno l’opportunità di acquisire direttamente da loro notizie su attività e sui programmi di prevenzione in atto”.

Martedì 1 ottobre, dalle 9 alle 20.30, sul Liston davanti al monumento a Vittorio Emanuele saranno allestiti gli stand informativi, con i volontari che risponderanno a richieste e domande e metteranno a disposizione materiali di approfondimento riguardo a tutti gli aspetti della malattia.

Sarà possibile acquisire indicazioni su: diagnosi precoce con Andos, GiADA e Cuore di Donna; informazione scientifica e prevenzione con LILT; sensibilizzazione e sostegno con Darsena Pink; orientamento ai servizi con La Cura sono Io; ricerca oncologica nei laboratori di ospedali e Università con AIRC e Fondazione Veronesi. Con il loro servizio di informazione e sensibilizzazione sul territorio, le organizzazioni affiancano istituzioni pubbliche e sistema sanitario nazionale.

Alle 17 in via Cappello, 43 alla Biblioteca Civica, inaugurazione della Mostra fotografica a cura dell’Ottobre Rosa “Un nastro rosa per tutte le donne”. Le artiste veronesi Claudia Difra, Giulia Adami e Noemi Trazzi raccontano in 12 scatti la Donna, nel quotidiano e nello straordinario.

Cerimonia Ottobre Rosa.

Alle 18.30 in Piazza Bra davanti al Liston, l’evento“L’impegno sul territorio nella lotta contro il cancro al seno” con la Vicesindaca Barbara Bissoli, l’assessora alla Salute Elisa La Paglia, la consigliera comunale e responsabile Progetto Città Sane dell’OMS Annamaria Molino, il presidente LILT Sante Burati, il presidente AIRC Veneto Trentino Alto Adige Antonio Maria Cartolari, il presidente Il Sorriso di Beatrice Rino Davoli, la Pink Ambassador Fondazione Umberto Veronesi Erica Diani, la Vice Presidente La Cura sono Io Maria Teresa Ferrari, la responsabile di Team Rosa Oncologia Medica AOUI Elena Fiorio, la Direttrice Dipartimento Diagnostica per Immagini AULSS 9 Francesca Fornasa, la presidente ANDOS odv Comitato Verona Maria Stella Laveneziana, il direttore Oncologia Medica AOUI Verona Michele Milella, la direttrice Dipartimento Patologia e Diagnostica AOUI Verona Stefania Montemezzi, la Presidente Gi.A.DA. aps Verona Anna Maria Nalini, il presidente Provincia di Verona Flavio Pasini, la direttrice della Chirurgia Senologica AOUI Francesca Pellini, la consigliere Federfarma Verona Nadia Segala, la direttrice Sanitaria Azienda Ulss 9 Scaligera Denise Signorelli, oresidente Pink Darsena del Garda Valeria Tagliaferro. Modera la giornalista Mirella Gobbi.

Alle 19.15 l’Arena si illuminerà di Rosa per tutte le donne.

Altri appuntamenti.

1 – 28 ottobre in via Cappello – vetrine Biblioteca Civica di Verona: Mostra fotografica Un nastro rosa per tutte le donne. Le artiste veronesi Claudia Difra, Giulia Adami e Noemi Trazzi raccontano attraverso i propri scatti i diversi volti della figura femminile, nel suo quotidiano e nel suo straordinario. Lo scopo è portare alla luce, anche nella via dello shopping, la potenza comunicativa dell’arte e il volto di 12 donne, unite da un unico, avvolgente, nastro rosa, per ribadire pubblicamente l’importanza di sensibilizzazione, prevenzione e informazione nella lotta al tumore al seno.

9 ottobre: Teatro Camploy serata divulgativa/spettacolo nell’ambito della Rassegna “Mercoledì in Rosa”, organizzata dai Medici della Breast Unit dell’Azienda Sanitaria territoriale Ulss 9 Scaligera per il Distretto 1 di Verona in collaborazione con gli Enti suddetti e l’amministrazione comunale.

29 settembre – 16 ottobre – 23 ottobre: serate di sensibilizzazione e divulgazione organizzate a La Rizza (Distretto 4), Legnago (Distretto 3) e San Bonifacio (Distretto 2).

Coinvolte tutte le realtà attive sul territorio:Fondazione AIRC, Fondazione Umberto Veronesi, Andos, Lilt, La Cura sono Io,Cuore di Donna, Il Sorriso di Beatrice, Giada e Pink Darsena del Garda aps, con il supporto di Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Università e Ulss 9 Scaligera, i patrocinidi Regione Veneto e Provincia di Verona, e il sostegno di Agsm Aim.