Non solo pizze, il Gambero Rosso premia I Tigli anche per i dolci

Incetta di premi per Simone Padoan e i suoi Tigli a San Bonifacio: premio Speciale Miglior Carta dei Dolci e Maestro d’Impasto.

Dalla Mostra d’Oltremare di Napoli Simone Padoan torna ai suoi Tigli, pluripremiata pizzeria di San Bonifacio, con un altro importante riconoscimento. Non solo la conferma degli ambitissimi Tre Spicchi, ma anche il Premio Speciale Miglior Carta dei Dolci, attribuito dalla Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso. A ritirarlo, proprio la pastry chef della pizzeria, Aki Noine.

“Sono davvero contenta – dichiara Aki Noine al momento del ritiro del Premio Speciale – un’emozione davvero fortissima e soprattutto un onore. La mia grande soddisfazione è essere riuscita a portare un valore aggiunto alla pizzeria I Tigli”.

Accanto al Premio speciale ricevuto, Simone Padoan torna ai suoi Tigli con in tasca anche il Premio Maestro dell’Impasto e, dulcis in fundo, la conferma di essere Stella fra i Tre Spicchi: un ulteriore riconoscimento a segnalare la grande tradizione che l’insegna di Padoan a San Bonifacio porta con sé da anni, per qualità e rispetto al forte rapporto con la Guida del Gambero Rosso.

La pizzeria I Tigli è Tre Spicchi del Gambero Rosso con un punteggio di 96 su 100. “Saremo sempre riconoscenti al Gambero Rosso – dichiara Eva Gallo, sommelier de I Tigli – perché è stata la prima guida a credere in noi e a crederci ancora oggi. Un grazie dal profondo del cuore per averci sempre considerato un locale davvero d’eccellenza”.