Rifiuta il braccialetto antistalking e perseguita l’ex compagna, arrestato 39enne.

Rifiuta il braccialetto antistalking e perseguita l’ex compagna, 39enne arrestato dai carabinieri di Parona Valpolicella per aver violato le misure di sicurezza. Queste erano state disposte dal tribunale di Verona a tutela della sua ex compagna. L’uomo è accusato di atti persecutori e minacce, aggravati dal suo rifiuto di rispettare le restrizioni imposte.

Dopo la fine della relazione, il 39enne ha iniziato a perseguitare la donna con telefonate e messaggi insistenti e offensivi. La situazione è diventata insostenibile, portando la vittima a denunciare il comportamento alla stazione dei carabinieri. In risposta, il giudice ha emesso un provvedimento urgente che imponeva all’uomo l’uso del braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti, oltre al divieto di avvicinarsi o contattare la ex compagna.

Non solo il 39enne ha rifiutato l’installazione del dispositivo, ma ha anche continuato a tormentare la donna inviandole e-mail dal contenuto minaccioso. Questo comportamento ha portato all’arresto poche ore dopo l’adozione delle misure cautelari. L’uomo è stato trasferito al carcere di Montorio, dove resterà in attesa di ulteriori decisioni da parte della magistratura.