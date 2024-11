Ettore Riello si dà alla pasta fresca e investe nella catena Mastro Tortello.

Ettore Riello si dà alla pasta fresca e investe nella catena Mastro Tortello, il concept di bistrot che propone pasta fresca artigianale, realizzata con ingredienti 100% italiani e farciture gourmet. Per sostenere il suo piano di crescita, Mastro Tortello ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd, con l’obiettivo di raccogliere 1,2 milioni di euro. Questi fondi serviranno ad aprire almeno due nuovi locali in zone strategiche ad alta affluenza, come centri commerciali o vie molto frequentate, oltre a finanziare un centro di produzione centralizzato per ottimizzare i processi senza comprometterne la qualità.

Nata a Milano nel 2021, questa giovane azienda nel 2023 con il suo brand ha registrato un incremento del 30% rispetto all’anno precedente, supportato da una gestione efficiente e da un pubblico ampio e internazionale: oltre 20.000 clienti provenienti da 89 Paesi diversi. Questo risultato sottolinea il potenziale del marchio, già pronto a espandersi su mercati esteri.

Mastro Tortello è il frutto della visione di Marco Pagnussat, Riccardo Urso e dello chef stellato Umberto De Martino, che hanno combinato tradizione e innovazione in un format ispirato ai “Plin”, una specialità piemontese nata nell’Ottocento. Il nome di questa pasta deriva dal gesto del pizzico (“plin” in dialetto) con cui si sigilla il ripieno nella sfoglia.

Tra le novità più recenti c’è il coinvolgimento dell’imprenditore Ettore Riello, che ha deciso di sostenere il progetto riconoscendone il grande potenziale di crescita. Inoltre, la collaborazione con il pastificio Fioravanti ha dato vita a una nuova linea di prodotti, “Tortellino Fioravanti by Mastro Tortello”, in arrivo sul mercato a breve. Il menù punta sui “mastrotortelli”, una creazione dello chef De Martino, che reinterpreta piatti iconici della cucina italiana.