Cantieri su due strade provinciali veronesi: chiude anche la ciclabile.

Cantieri su due strade provinciali: dalla prossima settimana partiranno i lavori di messa in sicurezza dopo la caduta di rocce causata dalle forti piogge di ottobre. Si tratta della Sp 11 a Preabocco di Brentino Belluno e la Sp 6 a Stallavena di Grezzana. Se il meteo sarà favorevole, i lavori dureranno circa 15 giorni.

Il cantiere più complicato sarà quello sulla Sp 11, che resterà chiusa insieme alla vicina pista ciclabile Adige-Sole. I tecnici della ditta LC Lavori di Belluno rimuoveranno le rocce instabili e installeranno reti e altre protezioni per mettere in sicurezza il pendio. Per portare materiali e attrezzature in cima, verrà utilizzato un elicottero, come già fatto a settembre per un lavoro simile nella stessa zona. La Provincia ha stanziato 200 mila euro per completare i lavori su entrambe le strade.