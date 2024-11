Mezzane: due fine settimana di festa, tra vino e olio nel parco di Villa Maffei.

A Mezzane due fine settimana di festa, tra vino e olio: inizio domani 15 novembre alle 18 nella Sala degli affreschi di Villa Maffei a Mezzane di Sotto, con un convegno dedicato all’olivicoltura. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con il Consigliere regionale Alessandra Sponda. Al convegno parteciperanno Veronica Bertoldo, che presenterà il progetto “Olio: Osservatorio Laboratorio Italiano Olio extravergine,” ed Enzo Gambin, che esporrà il bilancio fitosanitario del 2024. Dopo il convegno, si darà il via alla festa con la partecipazione dei produttori di olio e vino.

Nel parco di Villa Maffei, in via San Giovanni di Dio, ci saranno stand delle aziende agricole, dove sarà possibile assaporare e acquistare olio extravergine d’oliva, mentre una tensostruttura riscaldata ospiterà i vini locali. Nella stessa area sarà possibile gustare bruschette con oli locali, oltre a piatti come bigoli con le sardele, pasta e fasoi, baccalà, musso e lesso con la pearà, preparati con l’olio dei produttori presenti.

Ogni sera a partire dalle 22 sono previsti eventi musicali: domani suoneranno i “Tribute-A” con brani dagli anni ‘60 ad oggi. Sabato ci sarà una serata disco con “BW&G”. Venerdì 22 novembre il gruppo “PowerFunkers” suonerà disco/funk degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, e sabato 23 novembre si esibirà Luca Guaraldi con rock and roll.

Le domeniche saranno dedicate a eventi per famiglie e bambini. Domenica 17 novembre dalle 15 sono in programma attività di trucca bimbi, baby dance e uno spettacolo di magia con Mago Riccardo. Domenica 24 novembre dalle 15 ci saranno nuovi laboratori creativi e, alle 16:30, lo spettacolo musicale per bambini “Radio Criceto Disco Baby Show.”

Durante i weekend, la festa ospiterà anche un mercatino dell’artigianato locale e una mostra di macchine agricole. La novità di quest’anno è “Mettiti in Movimento con Noi”, un’escursione guidata in e-bike tra i vigneti e oliveti di Mezzane, con degustazioni e visite alle aziende agricole, prevista sabato 16 e sabato 23 novembre dalle 9 in poi.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Mezzane di Sotto in collaborazione con l’amministrazione comunale, con il patrocinio della Provincia di Verona e del Consiglio Regionale del Veneto.