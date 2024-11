Centro prelievi, sistemi in tilt e lunghe code: riesplode la polemica

In tilt il Centro prelievi a Borgo Trento, lunghe code e l’invito a rimandare. L’Azienda ospedaliera: “Problema del server regionale”.

Sistemi informatici in tilt nella mattinata di oggi, giovedì 14 novembre, al Centro prelievi dell’ospedale di Borgo Trento a Verona. Tra le 8 e le 9 si sono accumulati code e ritardi, con tanto di invito ai cittadini di ripresentarsi se possibile in un altro momento. Ma la colpa non sarebbe questa volta del Sio, il sistema informatico ospedaliero che qualche grattacapo lo aveva già causato.

A fine mattinata arriva infatti la spiegazione dell’Azienda ospedaliera di Verona: “I disagi per l’utenza del Centro prelievi di stamattina, dalle 8 alle 9, sono stati causati da un problema del server centrale regionale, successivamente ci sono stati i rallentamenti del server nazionale. Dopo le 10 il servizio è ripartito. I disagi per l’utenza e i dipendenti Aoui non sono pertanto imputabili al sistema informatico ospedaliero, che come è noto non ha ancora passato la fase di collaudo perché l’implementazione sta richiedendo più tempo del previsto”.

Nel frattempo però la consigliera regionale Pd Anna Maria Bigon aveva attaccato proprio il sistema informatico ospedaliero: “Nuovo stallo inaccettabile. Se Regione e Azienda Zero non intervengono diventano definitivamente complici del caos”.