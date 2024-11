Profumo di Natale a Cologna Veneta: al via la festa del mandorlato.

Profumo di Natale a Cologna Veneta: al via la festa del mandorlato, il tradizionale appuntamento natalizio dedicato al dolce locale. L’evento trasformerà il borgo veronese in una festa di sapori e tradizioni. La manifestazione è in programma nei fine settimana del 30 novembre e del 7 dicembre 2024, portando per le vie del centro l’aroma del mandorlato artigianale appena preparato.

Ci saranno stand gastronomici, mercatini e attrazioni artistiche. Al mercatino natalizio si potranno trovare oggetti fatti a mano e decorazioni, mentre gli appassionati di cucina potranno esplorare una vasta esposizione di prodotti locali e regionali.

Il programma prevede eventi per tutta la famiglia: spettacoli, mostre e visite guidate alla scoperta di Cologna Veneta e del suo patrimonio storico. Le domeniche saranno animate da un mercato ambulante ricco di idee per regali e acquisti originali.

Un’attrazione speciale della festa è l’assaggio gratuito del mandorlato caldo, la specialità croccante e dolce che cattura lo spirito del Natale. Inoltre ci sarà una sala gastronomica con piatti della tradizione veronese.

Programma.