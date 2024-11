A Verona si parla l’inglese migliore d’Italia: i dati 2024.

A Verona si parla l’inglese migliore d’Italia secondo l’indice 2024 recentemente pubblicato da EF Education First. Quindi la città scaligera emerge come la città italiana con il miglior livello di padronanza della lingua inglese, superando altre città e regioni del Paese. Nonostante questo primato, l’Italia nel complesso si piazza al 46esimo posto mondiale, tornando ai livelli del 2019. Il Friuli-Venezia Giulia resta la regione con la più alta competenza linguistica a livello nazionale, mentre, più in generale, il divario Nord-Sud persiste.

Lo studio, basato sui test di oltre 2,1 milioni di adulti in 116 nazioni, rivela come gli italiani siano stati superati in Europa anche da Paesi come Spagna, Albania e Ucraina. A livello globale, i Paesi Bassi mantengono il primo posto per la conoscenza dell’inglese, seguiti da Norvegia e Singapore. Le analisi regionali e per fasce d’età evidenziano che i giovani professionisti italiani mantengono livelli di competenza superiori rispetto agli studenti e agli over 40, anche se i neodiplomati registrano un lieve calo, segno di un impatto ancora presente della pandemia.

Natalia Anguas, amministratrice di EF Italia, commenta che, pur non migliorando nei ranking globali, la padronanza dell’inglese resta essenziale per l’Italia, sia per la comunicazione che per la cooperazione internazionale. EF Education First sottolinea inoltre l’importanza di proseguire gli investimenti nell’insegnamento dell’inglese, attraverso programmi di aggiornamento per i docenti e opportunità di scambi culturali e studio all’estero.