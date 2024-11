A Veronafiere sboccia la primavera con “Vita in campagna – La fiera”.

A Veronafiere dal 14 al 16 marzo sboccia la primavera con “Vita in campagna – La fiera”: tre padiglioni espositivi, un calendario di 150 corsi in 3 giornate. Una passione che in Italia accomuna 19 milioni di agricoltori per hobby. Sono questi i numeri di Vita in Campagna – La fiera, la mostra-mercato organizzata per la prima volta da Veronafiere in collaborazione con la rivista Vita in Campagna, che fa il suo esordio a Verona dal 14 al 16 marzo.

La manifestazione è dedicata a hobby farmer e amanti del green, che potranno acquistare piante, sementi e fiori, e ancor più un’intera gamma di proposte da tutti i settori di interesse per gli appassionati del mondo outdoor. Dal barbecue, piscine, piccola edilizia da giardino e illuminazione, fino all’estetica e ad elementi di design per ambienti esterni. Spazio anche alle tipicità agroalimentari e mostre mercato di animali.

La proposta della manifestazione si completa con 150 corsi gratuiti, curati dagli esperti della redazione della storica rivista Vita in Campagna (Edizioni L’Informatore Agrario), rivolti a grandi e piccini. Dalla prevenzione delle fitopatie alla coltivazione di orti e piante officinali, dagli alberi da frutto ai piccoli allevamenti e all’apicoltura, passando per la cura di giardini e balconi, senza dimenticare i benefici della pet therapy e la cura dell’apiario.

Da oggi sul nuovo sito della manifestazione sono aperte le iscrizioni per gli espositori, in particolare distributori di attrezzature per la manutenzione del verde e la protezione delle colture, florovivaisti, produttori di fertilizzanti e sistemi di irrigazione, fornitori di arredi e accessori per il giardino, rivenditori di prodotti per animali da cortile e da compagnia.

Lo spazio espositivo si articola al padiglione 10 con un’ampia varietà di animali da cortile e piccoli allevamenti, insieme a un’area dedicata alla loro nutrizione e alle attrezzature. Al padiglione 11, apicoltura e cosmesi naturale, con un’ampia area dedicata al food market e tipicità alimentari, mentre al padiglione 12 l’area per gli appassionati di giardinaggio, florovivaismo e outdoor con sezioni dedicate. A fare da unico comune denominatore: la passione per un tempo libero sempre più a contatto con la terra e, di riflesso, il benessere.