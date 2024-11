A 16 anni Mattia è il campione italiano di drifting: entra nella storia come il primo minorenne.

A soli 16 anni, Mattia Cunico di Arcole è campione italiano di drifting: vince il titolo nella sua categoria e si piazza secondo nella classifica generale del Campionato Italiano drifting Aci sport. La gara decisiva è stata all’autodromo di Varano dei Melegari, a Parma, dove il giovane pilota ha mostrato abilità tecniche sorprendenti, entrando nella storia come il primo minorenne a trionfare in questa disciplina in Italia.

Il drifting, specialità automobilistica che richiede controllo e precisione millimetrica in curve ad alta velocità, ha conquistato Mattia fin da quando aveva 13 anni. Ha iniziato a formarsi alla nota scuola di drifting veronese Pattuglia Acrobatica 75, dove ha potuto coltivare il suo talento. Questo percorso lo ha portato, a febbraio di quest’anno, a ottenere la licenza della Federazione Internazionale dell’Automobile, che gli ha consentito di competere ufficialmente nella categoria Pro2.

La vittoria di Mattia non è arrivata senza sacrifici: dietro al trofeo si nasconde un lungo cammino di allenamenti intensivi, dedizione e gestione della pressione. Alla fine, però, il sogno è diventato realtà, e il giovanissimo pilota guarda già con ambizione ai prossimi traguardi della sua carriera.