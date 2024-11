Frontale all’alba tra Valeggio e Peschiera, ragazzo incastrato tra le lamiere

Incidente frontale all’alba sulla regionale tra Valeggio e Peschiera: tre le auto coinvolte, un ragazzo incastrato tra le lamiere: tre feriti.

Incidente frontale tra due auto nella mattinata di oggi, giovedì 14 novembre, sulla regionale 249, l’arteria stradale che collega Peschiera del Garda a Valeggio sul Mincio. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 7, all’altezza del locale “La Littorina”.

Sul posto sono accorsi in pochi minuti gli agenti della polizia stradale di Bardolino per effettuare i rilievi, affiancati dai vigili del fuoco di Verona, dal personale sanitario con due ambulanze, dalla polizia locale e dai carabinieri di Valeggio sul Mincio.

Nell’incidente sono stati coinvolti tre veicoli. Una Ford, con alla guida un 26enne in direzione Peschiera del Garda, e una Volkswagen proveniente dalla direzione opposta, si sono scontrate frontalmente. Nello schianto è rimasta lievemente coinvolta anche una terza auto, una Renault condotta da un 49enne.

Il giovane di 26 anni è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e, in seguito, affidato al personale sanitario, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento con diversi traumi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Peschiera del Garda per accertamenti. L’incidente ha causato la chiusura della strada per oltre un’ora, creando disagi al traffico della zona.