Passaggio di consegne al vertice di Federalberghi Verona: chi è il nuovo presidente

Passaggio di consegne al vertice di Federalberghi Verona: ecco chi è il nuovo presidente.

Passaggio di consegne al vertice di Federalberghi Confcommercio Verona: il nuovo presidente è Maurizio Russo, già vicepresidente, che riceve il testimone da Giulio Cavara dopo due mandati. E’ stato eletto all’unanimità e resterà in carica per 5 anni. Cavara, che rimane nel Consiglio di Federalberghi Verona, manterrà le sue cariche nella Giunta esecutiva di Confcommercio Verona e la vicepresidenza vicaria di Federalberghi Veneto.



Nel suo intervento Russo ha ringraziato il past president per l’impegno profuso in questi anni e toccato alcuni punti che saranno di riferimento per il suo mandato. Rappresentanza nei confronti delle istituzioni e degli stakeholder; sostenibilità e responsabilità sociale; innovazione e digitalizzazione; formazione. Infine collaborazione e networking con VeronaUp per lo sviluppo del convention bureau, di cui ha parlato nell’occasione il direttore operativo Fabio Turrini.



All’assemblea sono intervenuti anche il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena e il direttore generale Nicola Dal Dosso che hanno rivolto un ringraziamento a Cavara, insignito di una targa, augurando buon lavoro a Russo e al nuovo gruppo di lavoro che rappresenta tutta la provincia.