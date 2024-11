A Isola della Scala torna la Fiera del Bollito con la Pearà.

A Isola della Scala torna un appuntamento atteso da tutti gli amanti della cucina veronese: la Fiera del Bollito con la Pearà, che quest’anno celebra la sua ventiduesima edizione. La manifestazione si svolgerà dal 14 novembre al 1 dicembre, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare specialità locali e vivere momenti di intrattenimento e divertimento per tutte le età.

Il protagonista indiscusso della fiera è il bollito accompagnato dalla tradizionale pearà, preparato secondo le ricette autentiche del territorio. Il menù sarà ricco di piatti tipici della stagione autunnale, e gli amanti della carne avranno a disposizione una selezione di tagli proposti dalle macellerie locali, come Il Macellologo, Amato e Miglioranza. Per chi desidera portare a casa qualche sapore della fiera, sarà possibile acquistare prodotti come carne e riso direttamente nell’area espositiva dedicata.

Musica e spettacoli.

L’edizione di quest’anno promette momenti di spettacolo pensati per ogni età e preferenza. Tra i protagonisti della scena musicale ci sarà Paolo Benvegnù, che porterà sul palco i brani di “Piccoli Fragilissimi Film – Reloaded” per festeggiare i suoi vent’anni di carriera. A divertire il pubblico ci penserà il comico Paolo Cevoli con un one-man show per fare il pieno di risate. Inoltre, i Meganoidi si esibiranno in un concerto gratuito, aperto a tutti fino a esaurimento posti.

Novità: Beer Garden.

Un’area dedicata alle birre artigianali e accompagnata da Dj set. Questo spazio offrirà un’atmosfera rilassata, perfetta per alternare alle degustazioni culinarie un momento di freschezza e svago.

Info e orari.

I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono acquistabili qui, mentre l'accesso agli eventi gratuiti sarà possibile fino a esaurimento posti.