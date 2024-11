Dà fuoco a un’auto della polizia a Peschiera, 38enne arrestato

Arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato il 38enne che ha dato fuoco a un’auto della polizia a Peschiera.

È stato arrestato dalla polizia con l’accusa di danneggiamento aggravato l’uomo che, questa mattina, ha dato fuoco ad un’autovettura di proprietà della Squadra Acque Interne di Peschiera del Garda.

Grazie alle immagini delle telecamere presenti all’esterno della sede della Squadra Nautica, i poliziotti sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda. L’uomo, un cittadino albanese di 38 anni, si è recato presso via Parco Catullo, a Peschiera del Garda, dove era parcheggiata l’autovettura. A quel punto ha infranto il finestrino della macchina della polizia di Stato e poi cosparso gli interni con del liquido infiammabile, per appiccare l’incendio.

Dopo essere stato individuato dagli agenti della Squadra Acque Interne, il 38enne è stato trovato in possesso di coltelli e di uno spray urticante, motivo per cui gli è stato contestato anche il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere. Al termine degli accertamenti, il cittadino albanese – irregolare sul territorio nazionale, disoccupato e con precedenti per maltrattamenti in famiglia – è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato. Si attende l’esito del rito direttissimo.

La polizia scientifica si trova sul posto per effettuare i rilievi necessari. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto estemporaneo privo di moventi di carattere eversivo.