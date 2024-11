Intercettato sulla moto rubata, tenta la fuga ma perde il controllo e cade

Legnago, 19enne intercettato su una moto rubata grazie alla segnalazione di un cittadina tenta la fuga ma cade: arrestato.

Nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre, i carabinieri di Legnago hanno arrestato un 19enne extracomunitario, poiché gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’intervento è scaturito a seguito di segnalazione da parte di un privato cittadino che, appreso dai social che era stata rubata una motocicletta, notandola transitare su Legnago allertava immediatamente contattava il 112.

I carabinieri, tempestivamente intervenuti, individuavano la moto rubata parcheggiata nella zona del quartiere Porto di Legnago, con il 19enne ancora in sella; quest’ultimo, dapprima tentava la fuga, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra, per poi opporre resistenza ai militari, cercando di sottrarsi al controllo; nel corso della colluttazione venivano anche danneggiati alcuni veicoli li parcheggiati.

Al termine degli accertamenti, la moto è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, oltre ad essere stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione. Il 19enne, su disposizione della Procura della Repubblica è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria residenza e nella mattinata odierna condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto, rinviato l’udienza a dicembre 2024 e disposto la liberazione del giovane.