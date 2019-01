Al via il menu invernale dei ristoranti tipici

La verza moretta di Veronella, il radicchio rosso e il broccoletto di Custoza.

Queste le tre eccellenze alimentari veronesi protagoniste dell’appuntamento invernale de “Il Ristorante tipico”. Dal 26 Gennaio al 10 Febbraio, infatti, alcuni ristoratori veronesi si impegnano a proporre ai loro clienti questi prodotti stagionali come filo conduttore del menu.



Si potranno quindi degustare gli involtini di verza moretta con ripieno di riso e carne di maiale; il salmerino con broccoletto di Custoza; gli gnocchi con radicchio rosso e mascarpone; i tortelloni al radicchio e monte veronese; le fettuccine fatte in casa con pesto di verza, lenticchie e cotechino; lo “Sbroeton de Verza”, una vecchia ricetta della bassa veronese con verza e patate, e tanto altro.



L'iniziativa conclude la serie di eventi culinari che abbina un piatto tipico o per ogni stagione. Se l'edizione primaverile aveva portato in tavola l'asparago veronese, quella estiva è stata caratterizzata dal pesce di lago. Zucca e castagne invece le protagoniste dell’autunno.



Tra gli elementi che caratterizzano un ristorante tipico veronese: la presenza nel menù di piatti tradizionali, che devono rappresentare il 50% dell’offerta; l’utilizzo, nella preparazione dei piatti, del 50% di prodotti provenienti dalla provincia di Verona o dalla Regione del Veneto; la presenza di personale professionale e qualificato, in grado di illustrare la tipicità del menù e la storia della tradizione culinaria veronese.

Questo l'elenco dei ristoranti:

Bottega Vini

Caffè Monte Baldo

Emanuel Cafè

La Bottega della Renga

Locanda Ristori

Osteria dal Cavaliere

Osteria ai Osei

Osteria al Borgo

Osteria Dogana Vecia

Osteria Verona Antica

Ristorante Al Bersagliere

Ristorante al Calmiere

Ristorante Greppia

Ristorante Scaligero

Trattoria all'Isolo

Trattoria Tre Marchetti da Barca