Villa Bucci: sempre più insistenti i rumors del passaggio al patron di Calzedonia.

Al Vinitaly di Verona, i rumors si fanno sempre più insistenti: sembra che l’azienda vinicola marchigiana Villa Bucci stia per passare sotto il controllo del patron di Calzedonia, Sandro Veronesi. Nonostante l’intesa sembri essere stata raggiunta, l’annuncio ufficiale, come riporta Il Corriere Adriatico, è ancora in attesa di formalizzazione.

L’azienda agricola Fratelli Bucci, è una delle cantine simbolo dei Castelli di Jesi e dell’enologia marchigiana. Situata nella provincia di Ancona, è da tempo nel mirino del gruppo Oniverse, e sembra che il passaggio di proprietà sia ormai imminente. Veronesi, attivo nel settore vinicolo con la catena di enoteche Signorvino e con acquisizioni di vigneti in varie regioni italiane, sta ora puntando anche sui vini delle Marche.

La cantina Villa Bucci è conosciuta soprattutto per il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019, premiato da esperti come uno dei migliori vini bianchi al mondo. Il motivo alla base della cessione sembra essere puramente anagrafico: il titolare, Ampelio Bucci, 88 anni e ancora pieno di energia e idee, non ha trovato un successore all’interno della sua famiglia.