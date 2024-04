Eccellenze made in Italy: per Open Day Sace Verona è promossa per quanto riguarda l’export.

L’Open Day Sace si è proposto di promuovere la creatività e le eccellenze del Made in Italy: e anche Verona ne è una degna rappresentante. Questa iniziativa, dedicata alle imprese italiane, ha approfondito i contenuti della Where to Export Map sul territorio, evidenziando l’importanza dell’innovazione e della sostenibilità come motori dell’export.

Un altro tema cruciale trattato è stato quello dei rischi climatici, considerata la crescente esposizione a fenomeni geologici e ambientali estremi. In risposta a questa sfida, Sace ha presentato il nuovo strumento digitale “Protezione Rischio Clima”, mirato a garantire una maggiore sicurezza alle imprese contro i danni derivanti da tali eventi.

Il report del Veneto con focus su Verona.

Il Veneto, che conta circa 400mila imprese all’attivo, tra cui 24.687 Pmi, è la terza regione italiana per export. Il Veneto ha esportato nel 2023 beni per un valore di 81,9 miliardi di euro, pari al 13,1% dell’export complessivo nazionale, con un andamento stabile rispetto all’anno precedente.

Nel contesto dell’export regionale del Veneto, Verona emerge come una delle province chiave, contribuendo significativamente al successo economico della regione. Nel 2023, le esportazioni veronesi hanno rappresentato il 19% del totale regionale, confermando il ruolo importante della provincia, nel panorama dell’export veneto.

Anche se alcuni settori hanno registrato una leggera contrazione, come nel caso dei vini, Verona continua a mantenere una posizione di rilievo nell’ambito delle esportazioni regionali. L’importanza di Verona come centro di commercio e produzione è evidenziata anche dalle specializzazioni territoriali, con aumenti delle esportazioni in settori come l’oreficeria e la meccanica strumentale.

Inoltre, Verona si conferma come un importante hub commerciale internazionale, con esportazioni verso mercati chiave come la Germania, la Francia e gli Stati Uniti. Sebbene alcune sfide possano emergere, il contributo di Verona all’export veneto e nazionale rimane fondamentale per la crescita economica della regione e del Paese nel suo complesso.

Classifica.

L’export contribuisce per quasi la metà al Più della regione (45,5%). Vicenza è la prima provincia

per export (28% del totale), seguono a poca distanza le province di Treviso (20%), Verona (19%) e

Padova (16%).