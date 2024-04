Legnago avrà il commissariato di polizia: individuata l’area dove sorgerà

Via libera al commissariato di Legnago: un passo avanti per la sicurezza locale.

Sicurezza: il Ministero dell’Interno ha concesso il tanto atteso via libera per la realizzazione del commissariato di polizia di Legnago. L’iter per la creazione del distaccamento della polizia di Stato nella città, ottiene l’ok. Questo dopo una serie di incontri tra il comune di Legnago e la Questura di Verona.

Dove sarà la sede.

L’accelerazione del processo è stata annunciata dall’Ufficio Servizio Tecnico-Logistico e Patrimoniale della polizia di Stato del Veneto. Questa ha individuato l’area in via Pio X come sede ideale per il commissariato, con una superficie lorda di circa 2.300 metri quadrati. Inoltre, è stato deciso di collocare nello stesso edificio anche il distaccamento della polizia Stradale.

Organico.

Il commissariato prevede un organico di 50 agenti con volanti dedicate sul territorio, che contribuiranno a contrastare la microcriminalità e a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini di Legnago.

Tempistiche.

Il sindaco Lorenzetti comunica che il Comune ha formalmente assunto l’impegno per la realizzazione del commissariato alla fine di marzo.

Ora, il comune e la questura continueranno le discussioni per definire i dettagli progettuali e individuare i costi da sostenere. Lorenzetti ha sottolineato che l’amministrazione successiva dovrà impegnarsi per concretizzare il progetto, essendo già stato individuato il terreno. La realizzazione del Commissariato sarà fondamentale per garantire una sorveglianza efficace sul territorio e per migliorare la sicurezza della città di Legnago.