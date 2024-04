Il posticipo del sabato sera allo stadio Bentegodi tra Verona e Udinese termina 1 a 0.

Il Verona fa festa, il Bentegodi esulta. La sfida salvezza tra Hellas Verona e Udinese, valida per la 33esima giornata di serie A, è tutta dei gialloblù. Decide l’incontro la zuccata di Coppola al 93esimo, in pieno recupero. Il Verona all’ultimo respiro piega così l’Udinese e guadagna tre punti pesanti per all’allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione. Per i padroni di casa anche due legni, colpiti da Noslin nel primo tempo e Folorunsho sul finale della ripresa.

La cronaca

Per questa sfida salvezza Baroni schiera Noslin come guida d’attacco, Folorunsho, Lazovic e Mitrovic a supporto. Dani Silva e Serdar in mediana, Centonze a sinistra. Bonazzoli e Suslov in panchina. Dall’altra parte Cioffi schiera Lucca al centro dell’attacco, Samardzic e Pereyra alle sue spalle. Payero e Walace a metà campo, Ehizibue e Kamara sulle fasce.

Per il primo sussulto bisogna aspettare il 22esimo: corner di Lazovic, stacca di testa Cabal, pallone alto oltre la traversa. Fino ad ora grande equilibrio, ancora nessuna chiara occasione da rete, poi al 26esimo ci prova l’Udinese con Lucca, Montipò però risponde presente. Al 38esimo si fa vedere il Verona con il tentativo di Dani Silva da fuori area, tiro deviato da Pereyra. Al 44esimo Hellas vicino al vantaggio: colpo di testa di Noslin sugli sviluppi di un corner, pallone sul palo. Il primo tempo termina qui con pochi sussulti.

Si va nella ripresa, quattro minuti di gioco e Udinese pericoloso: Samardzic di tacco per Lucca, il centravanti da posizione favorevole alza troppo la mira. Tre minuti più tardi e ancora ospiti in avanti: Samardzic dalla bandierina, colpo di testa di Bijol, pallone di poco a lato. Al 64esimo Pereyra va in gol, ma il capitano dell’Udinese è scattato in posizione irregolare sulla punizione battuta velocemente da Samardzic. Al 70esimo Verona pericoloso con Cabal: tiro debole da centro area, blocca senza problemi Okoye. Quattro minuti dopo azione insistita degli ospiti, Ehizibue in area calcia verso la porta, decisiva l’opposizione in scivolata di Coppola. Al 76esimo Verona in avanti: conclusione di Noslin murata, poi un tiro centrale di Serdar. All’88esimo altro legno dell’Hellas: calcio piazzato battuto da Duda, svetta Folorunsho, pallone sulla traversa. Al 93esimo padroni di casa in gol: corner di Duda, colpo di testa vincente di Coppola. Termina qui, vince il Verona 1 a 0.

Il tabellino

HELLAS VERONA-UDINESE 1-0

Reti: 90’+3′ Coppola

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal (dall’83’ Suslov); Dani Silva (dal 59′ Bonazzoli), Serdar (dall’83’ Duda); Mitrovic (dal 59′ Swiderski), Folorunsho, Lazovic (dal 77′ Vinagre); Noslin

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Charlys, Tchatchoua, Cisse, Corradi

Allenatore: Baroni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (dall’80’ Joao Ferreira), Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca (dal 90’+1′ Success)

A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Davis, Tikvic, Brenner, Kabasele, Zemura

Allenatore: Cioffi

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Di Iorio di Vco e Perrotti di Campobasso

NOTE. Ammoniti: 13′ Serdar, 14′ Cabal, 16′ Walace, 29′ Samardzic. Spettatori: 27.662