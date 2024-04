Ruba un trolley su un treno e tenta la fuga in autobus: arrestato 23enne

Verona, arrestato dalla Polfer un 23enne: dopo aver rubato un trolley a un viaggiatore su un treno, aveva tentato la fuga in autobus.

Un giovane d origini marocchine di 23 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato perché ha rubato, assieme ad un complice, un trolley a bordo treno.

Nello specifico il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa quando un viaggiatore a bordo di un treno Alta Velocità, durante la fermata in stazione a Verona Porta Nuova, ha notato due ragazzi salire a bordo sprovvisti di bagaglio e, dopo aver frettolosamente ispezionato la carrozza, sono scesi repentinamente con il bagaglio di un ignaro viaggiatore.

La segnalazione e la descrizione dei ragazzi fornita alla Polfer, ha permesso di visionare in tempo utile le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza della stazione ferroviaria e del piazzale XXV Aprile antistante, tracciando i loro spostamenti verso l’uscita dalla stazione e indirizzando le ricerche di una pattuglia della Polizia Ferroviaria verso la zona delle partenze degli autobus urbani dove, uno degli autori, è stato individuato e fermato già a bordo pronto ad allontanarsi con la refurtiva.

Dopo averlo accompagnato in ufficio, gli agenti della Polizia Ferroviaria veronese hanno ulteriormente approfondito il controllo. Dalla perquisizione infatti, nella tasca dei pantaloni del giovane vi era occultato un involucro contenente 13 grammi di cannabinoidi, oltre a una scatola di farmaci ansiolitici/antiepilettici, meglio conosciuta come droga da “sballo” tra i giovani.

Arrestato in flagranza.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato con destrezza, traffico di stupefacenti e ricettazione, oltre ad essere stato denunciato in quanto inottemperante al Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto di Torino un anno fa.

Al termine del processo per direttissima, il giudice ha disposto nei confronti del giovane il divieto di dimora nella provincia di Verona, rinviando il giudizio nel mese di settembre, rimettendolo temporaneamente in libertà. Con il nulla osta del Tribunale, ricorrendone i presupposti, nei suoi confronti è stato applicato immediatamente, da parte dell’Ufficio immigrazione della Questura, un nuovo provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e il contestuale invito a lasciare il Paese.