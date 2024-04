Neve in Lessinia e sul Baldo, prorogata la chiusura di alcune strade

Strade chiuse per neve in Lessinia e sul Baldo.

Neve in Lessinia, rimangono chiuse alcune strade. E’ la provincia di Verona a comunicare che “in seguito alle recenti precipitazioni nevose che hanno interessato l’alta Lessinia e il Monte Baldo, è stata prorogata fino al 10 maggio la chiusura al traffico di alcuni tratti di strade provinciali a quote elevate: Sp 14/DIR nei comuni di Erbezzo e Bosco Chiesanuova e Sp 8 “del Baldo”, a Ferrara di Monte Baldo e Malcesine.

In particolare per quest’ultima, anche per il tratto in territorio trentino è stata ugualmente prevista dalla Provincia autonoma di Trento la proroga della chiusura al traffico fino al 10 maggio. Sia sulla Sp 8 che sulla Sp 14/Dir viene sospesa la circolazione ogni anno generalmente tra i mesi di novembre e aprile.