“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel lungo fine settimana di ferragosto.

“Verona weekend”: se vi state chiedendo cosa fare in questo lungo fine settimana di Ferragosto a Verona, ecco qualche idea. Eventi a Verona e provincia.

Sagra di San Rocco Forette a Vigasio.

Dal 14 al 19 agosto, a Vigasio la Sagra di San Rocco Forette, con stand gastronomici, una grande pista da ballo e una varietà di spettacoli e musica.

“Messa dell’artista” con il Vescovo Pompili e il coro della Fondazione Arena.

Il 15 agosto, nella chiesa di San Nicolò all’Arena, torna la “Messa dell’artista”: a dirla sarà il vescovo di Verona Domenico Pompili. Questa tradizione, che festeggia da oltre sessant’anni il giorno dell’Assunzione della Vergine Maria, rende omaggio agli artisti in un contesto che unisce l’arte e la musica, pilastri della nostra identità cittadina, grazie all’Arena, tempio della lirica.

SummerLand Festival a Camposilvano.

Dal 14 al 18 agosto, cinque giorni di concerti dal vivo, dj-set, birre artigianali e molto altro.

Food Trucks Festival a San Zeno di Montagna.

Dal 14 al 18 agosto, “Ferragosto in Love with Food Trucks”, parte della manifestazione “Lago di Garda in Love”. Street food gourmet e birre artigianali. Musica dal vivo e dj-set ogni sera. Per i più piccoli, giochi e Luna Park.

Sagra dell’Assunta a Montorio Veronese.

Dal 15 al 18 agosto, la 26esima Sagra dell’Assunta. Novità gastronomiche, pesca di beneficenza e attività per bambini.

Sagra dell’Anguria a Bure.

Fino al 19 agosto, cibi freschi e genuini. Divertimento a ritmo di musica.

Sagra di San Rocco Castiglione.

Fino al 16 agosto, Mercatino equo e solidale e attività per bambini.

Festa dell’Assunta a Verona.

Il 15 agosto, in piazzetta Sole. Al termine della cerimonia, il Comitato offrirà minestrone e il tradizionale “bianco dell’amicizia”.

Festa Grande Santa Viola a Grezzana.

Dal 13 al 18 agosto, un evento che porta allegria e divertimento nella Lessinia con attività, gastronomia e spettacoli. Una tradizione che dura da 50 anni.

Ricordando Lucio Dalla: una vita tra il sacro e il profano.

A Ferragosto un evento dedicato a uno dei grandi maestri della musica italiana: Lucio Dalla, che verrà ricordato il 15 agosto a Verona. Alle 21 il Chiostro di Sant’Eufemia, in Piazzetta Sant’Eufemia, ospiterà una serata speciale intitolata “Lucio Dalla: Una Vita Tra il Sacro e il Profano”.

Antica Sagra dell’Assunta a Porto San Pancrazio.

Dal 13 al 18 agosto, in via Lazzaretto un programma ricco di musica, spettacoli e divertimento per tutti.

Festa dell’Assunta a Povegliano Veronese.

Fino al 18 agosto, si festeggia la cinquantesima edizione della Festa dell’Assunta con eventi e celebrazioni per tutti.

BBQ Party a Gardacqua.

Il 15 agosto, grigliata mista e ingresso in piscina.

Ferragosto ad Aquardens.

Ferragosto ad Aquardens con musica e divertimento per tutti, grandi e piccoli: ecco il programma di una settimana intera. Il Parco Termale più grande d’Italia, infatti, pensando a chi nei caldi giorni di metà mese sarà a Verona o nei territori limitrofi, ha organizzato una settimana di benessere e divertimento adatta a giovani, famiglie e coppie, con un’offerta variegata e ricca di proposte.

Holi Festival dei Colori.

Continua il successo dell’Holi il Festival dei colori che celebra 10 anni di vita: il 15 agosto tappa alla “Festa Grande” di Santa Viola di Grezzana. L’ingresso e gratuito. Con il suo nuovo tour estivo “10 Years Anniversary”, l’Holi celebra dieci anni di successi, unendo migliaia di persone in un’unica grande festa.

San Rocco Music Festival a Bussolengo.

Dal 16 al 18 agosto, una rassegna di musica d’autore che esplora il cantautorato italiano e internazionale.

Luca Artioli e la Banda del Sur a Soave.

A Soave si ballano i ritmi sudamericani di Luca Artioli e la Banda del Sur: sabato 17 agosto, Palazzo del Capitano. Infatti lo show si svolgerà alla sede dell’amministrazione comunale di Soave. Proprio li, Luca Artioli e la Banda del Sur si esibiranno nell’ambito della rassegna “Soave estate” promossa dall’associazione Soave Cultura.

Momix al Teatro Romano.

Una magia artistica che per oltre quarant’anni incanta il pubblico di tutto il mondo: i Momix tornano dal 5 al 17 agosto al teatro Romano. Calcheranno il palcoscenico con una nuova proposta coreografica dal forte impatto visivo ed estetico.

Opera all’Arena di Verona.

Dal 16 al 18 agosto, l’Arena di Verona presenta Tosca, Carmen e Aida come parte del 101esimo Arena di Verona Opera Festival: grandi classici operistici.

Teodorico Summer Fest a Verona.

Tutto pronto a Castel San Pietro che diventerà il palcoscenico del Teodorico Summer Fest: lo presenta un famoso attore di fiction Rai. Da martedì il via alla rassegna a ingresso libero che quest’anno è dedicata al rapporto tra cinema e teatro. Tutti i film proiettati infatti sono tratti da opere teatrali e saranno introdotti dall’attore Miguel Gobbo Diaz.