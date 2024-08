Il ritorno dei Momix in agosto al teatro Romano con una nuova proposta coreografica.

Una magia artistica che per oltre quarant’anni incanta il pubblico di tutto il mondo: i Momix tornano dal 5 al 17 agosto al teatro Romano. Calcheranno il palcoscenico con una nuova proposta coreografica dal forte impatto visivo ed estetico.

Accanto ai grandi classici in questa edizione speciale al teatro scaligero sono proposti due nuovi brani, di cui uno ispirato alle opere dell’artista statunitense Jeff Koons. La performance sarà in pieno stile Momix: corpi in movimento con ampi tessuti colorati, bagliori e suoni che glorificano la dinamicità e il gesto.

Dopo 44 anni di attività scenica, proporranno ancora, sfide straordinarie di gravità con le acrobazie degli incredibili ballerini. Non mancherà il distintivo trasformismo dei personaggi che evocano lo spirito di Moses Pendleton, carismatico direttore artistico e creatore di innumerevoli spettacoli di successo.

Uno spettacolo eclusivo per il teatro Romano.

Lo spettacolo creato appositamente per il teatro Romano di Verona vedrà i più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia della compagnia: MomixClassics, Passion, Baseball, Opus Cactus, SunFlower Moon, fino a Bothanica ed Alchemy.

In questo caleidoscopio di danze immaginifiche, si inseriscono due quadri inediti: “Floating” danzato sulle sonorità trance degli Shpongle e “Red Dogs” ispirato agli animali gonfiabili da cui Jeff Koons (notissimo artista neo-pop ) ha creato le sue originalissime sculture che illustrano con ironia kitsch, il consumismo americano.