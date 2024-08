Ferragosto ad Aquardens: musica e divertimento, il programma

Ferragosto ad Aquardens: musica e divertimento per tutti, il programma.

Ferragosto ad Aquardens con musica e divertimento per tutti, grandi e piccoli: ecco il programma di una settimana intera. Il Parco Termale più grande d’Italia, infatti, pensando a chi nei caldi giorni di metà mese sarà a Verona o nei territori limitrofi, ha organizzato una settimana di benessere e divertimento adatta a giovani, famiglie e coppie, con un’offerta variegata e ricca di proposte.

Il programma.

Dal lunedì alla domenica compresi, dalle 19 in poi, musica live e dj set per ogni gusto. Si inizia lunedì con le Power Hits a bordo vasca, martedì sarà la volta di Andrea Bertani Trio, mercoledì suonerà la Isab live Band e per giovedì 15 musica e allegria con i banditos Deluxe. Venerdì dj set dalle 19.30 alle 22.30 dove si potrà scatenare con la musica di Kappa DJ. Sabato e domenica si tornerà al live con the Substitute e i Best Off. Domenica lo spettacolo avrà orari diversi, con performance h 17.30-19.30. Tutti i giorni, infine, sarà attivo il Miniclub per i più piccoli con orario 12-18 e sarà possibile assistere alle esibizioni aufguss del pluripremiato team di Aufgussmeister di Aquardens operativo al Sauna Village.