La mia amica terra: lo spettacolo per bambini nel castello di re Teodorico.

La mia amica terra: lo spettacolo per bambini nel castello di Re Teodorico all’interno della rassegna “Teodorico Summer Fest”. Uno speciale evento che coniuga cinema, musica, teatro, paesaggio e sostenibilità ambientale. Il 14 agosto alle ore 18 è di scena “La mia amica Terra. Principessa Melusina“, un’ occasione per vivere la magia di uno spettacolo teatrale in un castello.

Progetto, testo e regia Isabella Caserta. In scena l’attrice cantante Elisa Lombardi e il musicista Valerio Mauro. Spettacolo di teatro canzone con musiche eseguite dal vivo, invita a riflettere su quello che possiamo fare per prenderci cura del nostro pianeta, della terra, della natura e di tutti coloro che lo abitano, perché ognuno possa fare la sua parte nell’accudirlo, rispettarlo e preservarlo.

Spettacolo per bambini e famiglie per sensibilizzare a un utilizzo consapevole delle risorse, alla differenziazione e al riciclo. Racconta la storia di una sirena che, a causa dell’inquinamento delle acque, non può più vivere nel mare, quindi sale in superficie per cercare aiuto. Riuscirà la principessa Melusina a riavere la sua coda che più non spunta? I bambini la aiuteranno a ripulire i mari e si impegneranno a rispettare la natura sulla terra? Fascia d’età 5 – 10 anni. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Teodorico Summer Fest 3a edizione.

È un progetto del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio, organizzato secondo i principi della sostenibilità e responsabilità sociale. Offre a chi rimane in città nei giorni di ferragosto eventi gratuiti aggregativi e di condivisione in una location tra le più suggestive della città nel pieno rispetto dell’ambiente. Tre giorni di cultura: 4 proiezioni, 3 concerti, 1 spettacolo teatrale, presentazioni e incontri. Programma completo del Teodorico Summer Fest su www.teatroscientifico.com.