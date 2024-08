Sicurezza sul Garda: nel mirino spiagge, campeggi e stabilimenti balneari

Obiettivo sicurezza sul lago di Garda, i carabinieri passano al setaccio spiagge, stabilimenti balneari, barche e campeggi.

Obiettivo sicurezza sul lago di Garda, nei giorni scorsi i carabinieri di Peschiera del Garda e Caprino Veronese hanno avviato una serie di controlli per assicurare il rispetto della normativa che disciplina la sicurezza balneare e della navigazione, con particolare riferimento a tutte quelle attività ricreative che si sviluppano sull’arenile del lago.

In tal senso, considerato anche il periodo di massima affluenza di turisti, i carabinieri si sono adoperati nel verificare che tutte le attività svolte sul litorale gardesano (fruizione delle spiagge libere, stabilimenti balneari, noleggio natanti, scuole di sport acquatici, ecc) siano compiute nel pieno rispetto dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare e della Navigazione emessa, per la stagione estiva 2024, dalla Regione Veneto lo scorso 2 maggio. L’obiettivo è quello di far sì che le attività turistico-ricreative si possano svolgere in assoluta sicurezza, sia per i turisti che per i residenti locali.

La sicurezza dei bagnanti sul lago di Garda.

E’ stata anche attivata una campagna di sensibilizzazione in favore dei bagnanti, fornendo loro corrette e adeguate indicazione su come fruire delle acque del lago (ad esempio l’utilizzo improprio di pontili o di approdi per imbarcazioni); verificata anche la presenza di idonei servizi di salvataggio e di dotazioni di salvataggio complete che garantiscano la sicurezza dei bagnanti; ancora, la verifica della presenza di cartellonistica multilingua, necessaria per segnalare l’eventuale pericolo per la balneazione. I militari hanno, inoltre, verificato la presenza di gavitelli che delimitano l’area in cui i bagnanti, specialmente quelli meno esperti, possono stazionare in sicurezza, evitando così qualsiasi tipo di rischio.

Nel complesso, i militari dell’Arma hanno già sottoposto a controlli, oltre alle spiagge libere, 7 stabilimenti balneari, 3 noleggi barche, 5 campeggi, 4 scuole nautiche e un’associazione dilettantistica e sportiva. I controlli proseguiranno senza sosta e, anzi, saranno svolti con una maggiore frequenza sino a fine estate.