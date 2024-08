Caldo record anche per gli animali: arrivano in soccorso ghiaccioli alla frutta e al pesce.

Era diventato necessario adottare una serie di misure "rinfrescanti", per il benessere degli animali ospiti della struttura.

Per fronteggiare le alte temperature, sono stati creati diversi tipi di “gelati” per loro. Dai ghiaccioli alla frutta per i “fruttariani”, a quelli a base di carne o pesce per i carnivori. Le lontre giganti hanno apprezzato le varianti a base ittica, mentre i grandi felini si sono rinfrescati con ghiaccioli di “ciccia” e sangue. Anche le scimmie hanno gradito i ghiaccioli fruttati, ma arricchiti con croccanti arachidi per un tocco extra di gusto.