A Soave si ballano i ritmi sudamericani di Luca Artioli e la Banda del Sur.

A Soave si ballano i ritmi sudamericani di Luca Artioli e la Banda del Sur: sabato 17 agosto, Palazzo del Capitano. Infatti lo show si svolgerà alla sede dell’amministrazione comunale di Soave. Proprio li, Luca Artioli e la Banda del Sur si esibiranno nell’ambito della rassegna “Soave estate” promossa dall’associazione Soave Cultura.

La Banda del Sur nasce a Berlino nel mitico locale “El Sur”, dove musicisti sudamericani, spagnoli e italiani suonano e si incontrano. Qui danno vita a jam session memorabili dalle quali nascono diverse bands e collaborazioni musicali. Luca Artioli, chitarrista e cantante della scena musicale berlinese nonché leader della Band, crea in questo contesto il suo personale cross-over musicale che spazia dalla Rumba Flamenca ai ritmi coinvolgenti di Cuba e dell’America Latina fino alle nuove tendenze brasiliane-bahiane del nord est del Brasile.

La sua chitarra assieme alle percussioni afrocubane e brasiliane costituiscono le fondamenta sulle quali sviluppa il suo inconfondibile “sound” carico di energia e ritmo che contraddistingue e caratterizza La Banda del Sur. Le sue canzoni sono in spagnolo, portoghese, inglese e italiano.

Insomma, uno spettacolo musicale del tutto inedito nel panorama locale, che saprà unire sonorità diverse e avvolgenti.

L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21, l’ingresso ha un costo di 10 euro. Palazzo del Capitano è in via Camuzzoni 8, a Soave. Ampio parcheggio gratuito a pochi passi dall’evento, in via Adami.