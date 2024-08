Verona: in quali quartieri comprare casa

Nella nostra introduzione abbiamo già parlato di come il Centro Storico di Verona abbia diversi punti di interesse che lo rendono un luogo affascinante e dall’atmosfera unica e inimitabile. Gli appartamenti da queste parti sono più costosi. Va tenuto a mente che ci si trova non solo a pochi passi da monumenti famosi in tutto il mondo, ma che si hanno a disposizione anche tutti i principali servizi di cui una famiglia può avere bisogno, compresi ottimi collegamenti con il trasporto pubblico.

Ci sono negozi, bar, ristoranti e locali di ogni genere. Questo è un quartiere perfetto per chi desidera una vita vivace in ogni momento della giornata.