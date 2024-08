“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana.

“Verona weekend”: se vi state chiedendo cosa fare in questo fine settimana dal 30 al 1° settembre a Verona, ecco qualche idea.

Parco Sigurtà: l’evento fantasy Cosplay.

Cristina D’avena nel Magico Mondo del Cosplay: l’evento fantasy top dell’anno, è al Parco Giardino Sigurtà sabato 31 agosto e domenica 1° settembre. Nello scenario da fiaba del Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, si terrà la 18esima edizione dell’evento dedicato agli appassionati di fumetti e del mondo fantasy. Magico Mondo del Cosplay vedrà ospiti, sfilate, animazione e musica con Giorgio Vanni & i Figli di Goku. Special Guest: Ammiraglio Max e Cristina D’Avena con i Gem Boy. Speciale biglietto-cosplayer a 5 euro e sono aperte on-line le iscrizioni alle sfilate in cosplay.

Sabato si corre l’Asics Trail delle Mura: ma attenzione alla viabilità.

Sabato 31 agosto, a Verona si corre o si cammina con l’Asics Trail delle Mura, il percorso dedicato alla storia di Verona: partenza alle 20:30 da piazza San Zeno. Gli appassionati di sport e storia potranno scegliere tra due percorsi: una gara competitiva di 17 km e una Family Night Trail non competitiva di 8 km. Ecco come cambia la viabilita: tutte le info qui.

Pearà on the road a Malcesine.

La cucina veronese verrà celebrata il 30 e 31 agosto e l’1 settembre, dalle 18 a mezzanotte. Pearà e altri piatti tipici saranno i protagonisti della manifestazione.

Magnalonga settembrina.

Domenica 1 settembre, a Negrar: un percorso tra sentieri e strade sterrate che offrirà degustazioni lungo il cammino.

Swing al Parco San Giacomo di Verona.

Per la rassegna estiva “R…estate in 5a”, sabato 31 agosto alle 21 il Parco di Borgo Roma presenta il concerto di Venetum Brass intitolato “La rotta dello swing dalla Brass Band alla Big Band“.

Festival degli Organi Storici.

La 13ª edizione prevede 25 concerti. Questo fine settimana la location è la chiesa parrocchiale di Castelnuovo del Garda. Enzo Pedretti all’organo sabato 31 agosto alle 21.

American Beer Fest al Movieland.

Inizia sabato 31 agosto a Lazise, e va avanti fino al 29 settembre, con birre e cibi tipici in stile americano. Spettacoli e animazioni.

Il vino rosso Bardolino si beve freddo

Il vino rosso Bardolino degustato fresco o freddo: è un nuovo modo di assaporare un’eccellenza del territorio, quello che propone “Il Bardolino freddo”, la prima edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Bardolino e dalla Fondazione Bardolino Top, insieme a 15 cantine del territorio.

Oppean Beer Fest.

Il 30 e 31 agosto al centro sportivo Le Fratte di Oppeano. Gli stand aprono alle 19.30. Intrattenimento musicale e gran finale di sabato con 90 Wonderland.

Al mercato coperto di Verona, si va (e si vince) a tutta birra.

Il mercato coperto di Campagna Amica a Verona riapre e lo fa partendo a tutta birra dopo la pausa estiva. Sabato 31 agosto dalle 8 alle 13, galleria Filippini aprirà nuovamente le porte ai cittadini veronesi, fedeli sostenitori del Km Zero. E per l’occasione ospiterà la prima edizione di “Birre sull’Adige”.

San Pio X in Festa.

Dal 30 agosto all’1 settembre nel campetto di San Pio X a Verona. Cucina, giochi, musica e la tombola enologica la domenica.

Sagra parrocchiale di San Luigi a Sona.

Venerdì 30 agosto in piazza della Vittoria, fino al 4 settembre.

Festa di fine estate a Montecchia di Crosara.

Quattro giorni di festa dal 29 agosto al 1 settembre in piazza Umberto I a Montecchia di Crosara.

Festa del Tartufo nero a Caprino Veronese.

Dal 30 agosto al 2 settembre, la 15esima edizione della Festa del Tartufo del Monte Baldo.

Fiera del Miele a Molina.

La 15esima edizione sarà domenica 1 settembre nel borgo antico di Molina, a Fumane.

Divertimento e solidarietà con Gianlu Day.

Al Brolo delle Melanie di Castelnuovo del Garda, il 31 agosto e 1 settembre, il Gianlu Day celebra la sua 17ª edizione con musica, cibo e beneficenza.

Calici sotto le stelle.

Sabato 31 agosto alle 20, l’associazione La Pianura organizza un’elegante serata nel parco-giardino di Villa Valmarana, insieme alla cantina Sei Terre Rizzi di Bovolone.

Fortival.

Sabato 31 agosto, il gruppo giovani “Le bandane blu” di Rivoli Veronese, in collaborazione con la pro loco “L’Anfiteatro”, organizza Fortival al Forte Wohlgemuth.

Soffitte in piazza.

Questo fine settimana torna il mercatino sul Lungadige di Parona.

Fiabe in concerto.

“Fiabe in Concerto… e il sogno realtà diverrà” sarà presentato da Fondazione Aida e I Muffins il 30 agosto alle 21 al Castello di Montorio.

Film Festival della Lessinia.

Questo fine settimana a Bosco Chiesanuova.

Per ridere di gusto servono “Ovo, galina e cul caldo”.

Dal 29 agosto all’1 settembre alle 21 al Chiostro di Santa Maria in Organo. In questi giorni la compagnia Artefatto Teatro sarà in scena con la divertente commedia dialettale scritta e diretta da Fabrizio Piccinato.