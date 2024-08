Film Festival della Lessinia 2024: in “cammino” la trentesima edizione.

Film Festival della Lessinia prosegue con il suo percorso annuale, e quest’anno il tema centrale è proprio il “cammino”. La rassegna cinematografica internazionale, si svolgerà a Bosco Chiesanuova dal 23 agosto al 1° settembre.

La trentesima edizione del Festival presenterà ben 97 film provenienti da 48 paesi, con 31 anteprime italiane. L’apertura ufficiale avverrà il 23 agosto al Teatro Vittoria. Mentre il giorno prima, il 22 agosto, si svolgerà un evento speciale in piazza. “Pedalando per il Pianeta Terra”, dove il pubblico sarà invitato a generare energia elettrica per proiettare sei cortometraggi con temi ambientali, semplicemente pedalando.

Durante i dieci giorni dell’evento, oltre alle proiezioni cinematografiche, ci saranno presentazioni di libri e dibattiti all’interno del programma “Parole Alte”. Gli ospiti potranno partecipare a laboratori, escursioni, mostre, concerti e scoprire le specialità enogastronomiche locali. Il festival pone particolare attenzione alla sostenibilità e al sociale, con iniziative che coinvolgono tre Case Circondariali del Veneto.

Il regista Giorgio Diritti sarà l’ospite d’onore di questa edizione, e tra i partecipanti ci saranno anche lo scrittore Paolo Rumiz e la cantante Gigliola Cinquetti, insieme a oltre 25 registi.

Tra le novità di quest’anno, spiccano due iniziative importanti: la prima edizione di FFDLpro, in collaborazione con le quattro film commission del Triveneto, e la presentazione del progetto H.A.D.A.MO. (Hub e Archivio Digitale Audiovisivo della Montagna), che conserverà e presenterà le oltre 1.400 opere proiettate dal Festival in tre decenni.