Ospedale di Borgo Roma: nuovo ingresso pedonale videosorvegliato e più comodo

Ospedale di Borgo Roma: ecco il nuovo ingresso pedonale videosorvegliato e più comodo.

Aperto il nuovo ingresso pedonale videosorvegliato dell’ospedale di Borgo Roma che permetterà ai pazienti e ai visitatori un ingresso più comodo e diretto ai reparti. Non si tratta solo dello spostamento di un’entrata, ma di una generale riorganizzazione del vialetto che da piazzale Scuro porta al Policlinico, con maggiori servizi per gli utenti.

Si tratta della terza grande novità per Borgo Roma che sta cambiando volto, dopo la ristrutturazione totale per tre nuovi reparti e lo spostamento degli sportelli Casse e Cup. Adesso, la razionalizzazione degli ingressi permette di separare i flussi fra chi deve entrare ai reparti/ambulatori e chi deve fermarsi a Casse/Centro prelievi nel vialetto di piazzale Scuro. Non cambierà nulla invece per chi deve accedere in macchina al Pronto Soccorso.

Nuovo ingresso pedonale videosorvegliato.

Il cancello del nuovo accesso al Policlinico, nel vialetto di piazzale Scuro, sarà aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 21, fuori da questi orari sarà comunque possibile entrare suonando il citofono e per i dipendenti con il badge. Il varco è presidiato H24 con telecamere da una control room. Si garantisce così la sicurezza, soprattutto notturna, di pazienti e lavoratori, ma anche delle strutture, come ad esempio i grandi cantieri per l’adeguamento antisismico.

Casse e Centro Prelievi con stalli auto dedicati.

Gli utenti che devono andare agli Sportelli multifunzione (Casse e Cup), all’Urp o al Centro prelievi, possono ora svolgere tutte le loro attività evitando l’accesso improprio all’interno dell’ospedale. Sul vialetto di piazzale Scuro, sono stati anche destinati gli stalli auto dedicati all’utenza fragile diretta a questi servizi, come mamme e disabili. Ricavati anche gli stalli per i taxi e i donatori di sangue.

Prossime novità.

Nel parcheggio con la sbarra che si affaccia su piazzale Scuro, aperto agli utenti dell’ospedale, sono stati già disegnati posti auto numerati per accompagnatori di pazienti con difficoltà motorie. Sono in fondo al parcheggio, vicinissimi alle porte d’accesso dove troveranno il posteggio carrozzine. Prossimamente, questi posti potranno anche essere prenotati online con il numero di targa.

Inoltre, un’attenzione sempre maggiore dell’AOUI è rivolta all’ambiente con iniziative eco-friendly, come le piste ciclabili nell’area ospedaliera. La zona è già sicura per i ciclisti essendo presente in tutta l’area il limite di velocità a 10km/h.