Verona, lavori in via San Leonardo: riapertura prevista entro la fine di agosto.

La scorsa settimana sono iniziati i lavori di ripristino in via San Leonardo, chiusa per i due cedimenti del muro di cinta. Episodi avvenuti il 15 febbraio e il 3 giugno. Le condizioni precarie del pezzo di muratura rimasto tra i due crolli, dopo una ispezione, hanno reso necessaria la demolizione.

La prossima settimana la ditta incaricata avvierà i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del fronte danneggiato. Questo intervento prevede l’installazione di barre autofilettanti di ancoraggio, piastre, cavi d’acciaio, rete metallica e biostuoia di contenimento.

Salvo imprevisti, il completamento dei lavori è previsto entro la fine di agosto. Il piano include la rimozione di sassi, rocce e terreno vegetale presenti sulla sede stradale. Questi verranno riutilizzati come base di appoggio per le lavorazioni in corso.

Successivamente, si procederà al ripristino dell’impianto semaforico danneggiato, alla sistemazione e alla pulizia della strada. Sarà inoltre effettuato un monitoraggio delle altre pareti rocciose esistenti per assicurare ulteriormente la sicurezza dell’area.

Al termine di queste operazioni, via San Leonardo sarà riaperta al transito pedonale e veicolare.