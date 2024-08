A Sona in arrivo 23 telecamere di sorveglianza: ecco dove saranno.

Il comune di Sona sta potenziando la sua rete di sorveglianza con l’installazione di 23 nuove telecamere, che verranno distribuite su tutto il territorio. Entro la metà di ottobre, i nuovi dispositivi saranno posizionati in diverse aree.

Ecco dove.

Saranno in via Fusara (due telecamere), via Molina, via Valle, via San Quirico, e via Pozza delle Lastre a Sona, nonché in via Sacharov, via Beccarie, via Mancalacqua, via Stazione, via Molinara Nuova, via Caduti del Lavoro all’incrocio con via Stazione, e via Don Bosco a Lugagnano.

Anche via Bellevie (due telecamere), via Monte Paul, via Isonzo, via Cavecchie, e SR11 (due telecamere) a Palazzolo, e via Celà, via Platano, e via Santini a San Giorgio in Salici saranno dotate di nuovi impianti.

Costo.

L’investimento complessivo è di 250 mila euro, di cui metà finanziati con fondi ministeriali. In aggiunta, sono previste ulteriori telecamere da installare in aree sensibili come parchi, incroci e luoghi di interesse pubblico.