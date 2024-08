Eventi di agosto Bardolino: Katia Ricciarelli e il “Bardolino freddo”

Lago di Garda eventi: in agosto a Bardolino ci sono Katia Ricciarelli e il “Bardolino freddo”.

Nella vivace cittadina di Bardolino, gremita di turisti ma anche di veronesi rimasti in citta, il mese di agosto è ricco di appuntamenti. Ecco tutto il programma.

Martedì 13 agosto, dalle 18 alle 23, sul lungolago Cornicello, “Mercatini estate 2024”.

Mercoledì 14 e 21 agosto, alle 21.30, in piazza Matteotti, Concerto vocale e strumentale con la Filarmonica Bardolino.

Mercoledì 14 agosto, dalle 18 alle 23, mercatino dell’artigianato e dell’handmade a Cisano, in piazza del Porto.



Sabato 17 agosto, dalle 10 alle 12, e domenica 18 agosto, dalle 10 alle 12, chiesa di San Pietro sotto la Rocca aperta e visitabile con i volontari del Ctg “El Vissinel”.

Domenica 18 agosto, dalle 9 alle 18, a Bardolino, mercatino dell’antiquariato sul lungolago Cornicello.

Martedì 20 agosto, dalle 18 alle 23, sul lungolago Cornicello, “Mercatini estate 2024”.

Sabato 24 agosto, alle 21, in piazza San Michele a Calmasino, ultimo appuntamento della rassegna teatrale “Luci in corte a Calmasino”, organizzata dal Comune con Fita Verona. L’Associazione Culturale la Graticcia di Verona porterà in scena “Clan-destini”.

Sabato 24 agosto e domenica 25 agosto, dalle 10 alle 12, chiesa di San Pietro sotto la Rocca aperta e visitabile con i volontari del Ctg “El Vissinel”.

Domenica 25 agosto, dalle 8 alle 16, sul lungolago di Bardolino, mercato straordinario.

Martedì 27 agosto, alle 20.30, in piazza Betteloni a Bardolino, “Piazzette in musica“.

Mercoledì 28 agosto, alle 21.30, in piazza Matteotti, Concerto vocale e strumentale con la Filarmonica Bardolino.

Dal 30 agosto al 1° settembre, “Il Bardolino freddo”: manifestazione dedicata al Vino Rosso Bardolino, servito freddo. Ogni sera, sul lungolago Cornicello e al Parco di Villa Carrara Bottagisio.

Sabato 31 agosto, dalle 10 alle 12, chiesa di San Pietro sotto la Rocca aperta e visitabile con i volontari del Ctg “El Vissinel”.

Sabato 31 agosto, alle 21, al Parco di Villa Carrara Bottagisio, il soprano Katia Ricciarelli canterà le più belle arie di Giacomo Puccini. Ingresso gratuito.