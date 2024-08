Animalisti bloccano per protesta, l’entrata telepass di Affi

Per protesta i Centopercento Animalisti bloccano l’entrata telepass di Affi.

Animalisti bloccano l’entrata telepass di Affi: continua la protesta contro le politiche sugli orsi della provincia di Trento. Verso le 12 di sabato 10 agosto, i militanti di Centopercento Animalisti, hanno bloccato l’entrata “telepass” del casello autostradale di Affi. Lo hanno fatto esponendo uno striscione in lingua inglese e tedesca, in difesa degli orsi.

La scelta del casello di Affi non è stata casuale, si tratta di un passaggio dell’autostrada del Brennero nevralgico per il transito delle auto, soprattutto dei turisti stranieri che tornano o si recano al lago di Garda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno identificato i militanti.

“Fugatti ha deciso di uccidere otto orsi all’anno ritenuti (secondo lui) ‘pericolosi’, infischiandosene delle regole, sopratutto quelle morali. Per non parlare della fine, tragica di sicuro, che avranno fatto i tre cuccioli della mamma Orsa uccisa pochi giorni fa“, precisano i Centopercento.

“Il nostro Movimento è intenzionato a non mollare la protesta in difesa degli orsi, le azioni continueranno. Da quello che si è visto oggi, la questione interessa a molti, la maggior parte degli automobilisti che entravano in autostrada, hanno solidarizzato con l’iniziativa, nonostante il blocco“.