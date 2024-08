Salizzole: il dottore non va in pensione per continuare a curare i suoi pazienti.

A Salizzole il dottore decide di non andare in pensione per continuare a curare i suoi pazienti: è Carlo Maria Cavallo. Il medico con questa scelta ha dimostrato un eccezionale senso del dovere e un forte impegno verso il suo lavoro e i suoi pazienti. Soprattutto in questi tempi di “fuggi-fuggi” dei medici di base.

Nonostante fosse giunto il momento della pensione, il dottor Cavallo ha scelto di rimandare il suo ritiro per altri due anni. Questo gesto è stato particolarmente apprezzato dall’amministrazione locale. Infatti il sindaco di Salizzole, Angelo Campi, ha riconosciuto il suo lungo servizio con una pergamena, sottolineando i 40 anni di dedizione al servizio della comunità.

I cittadini, specialmente quelli anziani, vedono in lui non solo un medico fidato, ma anche un amico e una figura familiare. Questa profonda stima ha reso per il dottore il proseguimento del suo lavoro ancora più gratificante, che proseguirà il suo importante lavoro all’ambulatorio di via Mantegna.