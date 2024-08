Per ridere di gusto servono “Ovo, galina e cul caldo”: a Verona l’esilarante commedia.

Per ridere di gusto servono “Ovo, galina e cul caldo”: dal 29 agosto all’1 settembre alle 21 al Chiostro di Santa Maria in Organo. In questi giorni la compagnia Artefatto Teatro sarà in scena con la divertente commedia dialettale scritta e diretta da Fabrizio Piccinato.

Trama.

La trama segue le avventure di Adelmo, un vecchietto tutto pepe, che vive con la sua badante in un appartamento troppo grande e troppo costoso per le loro possibilità. L’idea di trasformare la casa in un bed and breakfast sembra essere la soluzione di ogni problema economico, ma si rivela presto un’impresa più complessa del previsto, portando a una serie di situazioni irresistibilmente comiche e imprevedibili. Tra gag esilaranti, personaggi stravaganti e ritmo travolgente, lo spettacolo garantisce un susseguirsi di risate, fino al colpo di scena finale.

Il cast.

Gli affiatati interpreti della pièce sono Giuliana Bassan, Alessandro De Guidi, Pasquale Ottaviano, Cristina Patuzzo, Fabrizio Piccinato, Renza Piva, Paolo Succi, Sonia Venturelli e Andrea Venturi.Le scenografie e il Light and sound design sono curati da Giacomo Fraccaroli, Elia Giusti e Linda Giusti.

Biglietti.

I biglietti sono acquistabili nei giorni dello spettacolo, a partire dalle ore 20.15. Il prezzo è di € 10 per l’intero, € 7 per il ridotto (studenti under 26 con tessera, over 65 e accompagnatori disabili), gratuito per disabili. Per informazioni e prenotazioni: info@artefattoteatro.it – tel. 347.8218304 (ore 18-20).