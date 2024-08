Verona: in affitto la villa super lusso che costa 35 mila euro alla settimana.

In provincia di Verona in affitto c’è una villa super lusso che costa 35 mila euro alla settimana: si trova a Valeggio sul Mincio. È una splendida residenza storica, conosciuta come Villa Sigurtà, ora trasformata in una lussuosa destinazione turistica. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, soggiornare per una settimana in questa elegante dimora ha un costo di 35 mila euro.

La villa offre ai suoi ospiti ben 10 camere da letto e numerosi saloni, fornendo un ambiente di esclusiva raffinatezza. Può ospitare da due fino a venti persone, mantenendo invariato il costo.

Villa Sigurtà rappresenta una vera e propria gemma, non solo per la provincia di Verona, ma per l’intero Veneto. Questo capolavoro architettonico, noto per il suo prestigio e la sua bellezza, ha accolto nel corso degli anni personalità di grande rilievo storico e culturale, tra cui membri di famiglie reali, capi di Stato, illustri figure del mondo della cultura e, non da ultima, la “divina” soprano Maria Callas.